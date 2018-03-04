Франция намерена вести откровенный диалог с Ираном

ПАРИЖ, 4 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж намерен продолжать откровенный и взыскательный диалог с Тегераном, сообщили в МИД Франции в канун визита министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана в Тегеран.

Визит, запланированный на 5 марта, будет сконцентрирован вокруг обсуждения трех ключевых тем: соглашения по иранской ядерной программе, баллистических испытаний и роли Ирана в стабилизации ситуации в регионе.

"Франция решительно настроена сохранить это хорошее соглашение по иранской ядерной программе и привержена обязательному исполнению сторонами взятых обязательств… Иран должен продолжать строго соблюдать свои обязательства. В то же время для нас, как и для Ирана, важно продолжение возобновления взаимодействия и европейских инвестиций в эту страну", — отметили в ведомстве.

В коммюнике отмечается, что "ракетная программа Ирана является источником больших опасений для Франции и ее партнеров", и потому Париж желает "участвовать в диалоге с Ираном по этому вопросу".

В том, что касается ситуации в регионе, Франция надеется, что "Иран внесет позитивный вклад в разрешение ближневосточных кризисов, соблюдая суверенитет государств".

"В этом контексте кризису в Сирии и гуманитарной ситуации там будет уделено особое внимание, так же как и другим региональным аспектам, в которые вовлечен Иран — Йемен, Ливан и Ирак", — пояснили в министерстве.

В ходе своего визита Ле Дриан также откроет выставку "Музей Лувр в Тегеране", что станет свидетельством долгосрочного характера франко-иранских культурных отношений.

"Мы хотим продолжать наш диалог в долгосрочной перспективе по всем направлениям, поощряя культурные, научные и человеческие обмены между нашими обществами", — отмечают в МИД Франции.

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