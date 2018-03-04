Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах

РИМ, 4 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони в ходе голосования в Милане на парламентских выборах, проходящих в воскресенье на Апеннинах, неожиданно стал объектом особого внимания со стороны активистки движения Femen, которая попыталась помешать проголосовать политику, сообщает миланская газета Corriere della Sera.

Как сообщает газета, полуголая девушка забралась с криками "Берлускони, твое время истекло!" на стол избирательной комиссии и попыталась помешать проголосовать политику. Берлускони в ответ на это улыбнулся, а девушку задержали правоохранительные органы. На прошлых парламентских выборах, состоявшихся в Италии в феврале 2013 года, на этом же избирательном участке во время голосования с Берлускони произошел аналогичный инцидент, когда его атаковали три полуголых активистки Femen.

Происшествие никак не помешало 81-летнему патриарху итальянской политики сделать свой политический выбор. Кроме того, экс-премьер выразил озабоченность тем, что на ряде избирательных участков в Милане возникли длинные очереди из-за того, что многим гражданам, особенно пожилого возраста, трудно разобраться с новой системой голосования.

"К сожалению, мы так и не смогли ввести электронное голосование. Сейчас здесь избирателям выдают три бюллетеня (два для голосования в палаты парламента и один для областных выборов в Лигурии – прим.ред.), что создает немалые трудности. Для пожилых людей, чтобы проголосовать требуется много времени. Боюсь, что очереди на участках будут вплоть до вечера, и где-то не все граждане придут проголосовать", — заявил Берлускони.

В январе украинская активистка движения Femen набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге во время президентских выборов. Нападавшую быстро задержала охрана президента. После инцидента он заявил, что для него большая честь быть атакованным активисткой Femen.

На избирательные участки в Италии в воскресенье приглашены более 46 миллионов граждан, которым предстоит определить новый состав обеих палат национального парламента. Правом избрать членов Палаты депутатов обладают 46,6 миллиона человек, достигших 18-летнего возраста. В случае с Сенатом возрастной ценз составляет 25 лет, поэтому избирать членов верхней палаты парламента могут 42,8 миллиона граждан. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).