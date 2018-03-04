Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах

РИМ, 4 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони в ходе голосования в Милане на парламентских выборах, проходящих в воскресенье на Апеннинах, неожиданно стал объектом особого внимания со стороны активистки движения Femen, которая попыталась помешать проголосовать политику, сообщает миланская газета Corriere della Sera.
Происшествие никак не помешало 81-летнему патриарху итальянской политики сделать свой политический выбор. Кроме того, экс-премьер выразил озабоченность тем, что на ряде избирательных участков в Милане возникли длинные очереди из-за того, что многим гражданам, особенно пожилого возраста, трудно разобраться с новой системой голосования.
"К сожалению, мы так и не смогли ввести электронное голосование. Сейчас здесь избирателям выдают три бюллетеня (два для голосования в палаты парламента и один для областных выборов в Лигурии – прим.ред.), что создает немалые трудности. Для пожилых людей, чтобы проголосовать требуется много времени. Боюсь, что очереди на участках будут вплоть до вечера, и где-то не все граждане придут проголосовать", — заявил Берлускони.
На избирательные участки в Италии в воскресенье приглашены более 46 миллионов граждан, которым предстоит определить новый состав обеих палат национального парламента. Правом избрать членов Палаты депутатов обладают 46,6 миллиона человек, достигших 18-летнего возраста. В случае с Сенатом возрастной ценз составляет 25 лет, поэтому избирать членов верхней палаты парламента могут 42,8 миллиона граждан. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).