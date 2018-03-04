Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа стабилизировалась

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа на Украину стабилизировалась, поставки резко увеличены из Польши, Словакии, Венгрии, дефицит полностью покрыт.

"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов в арбитраже Стокгольма.

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.