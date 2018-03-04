Совфед отреагировал на призыв Волкера "ликвидировать" ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о "ликвидации" ДНР и ЛНР.

"Ни в какие рамки"

"Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договоренностей минского формата и, на мой взгляд, достаточно серьезным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперёд столь сложного, чувствительного конфликта", — подчеркнул Косачев.

При этом политик отметил, что ни Волкер, ни американская сторона в целом не являются "объективным и беспристрастным посредником" в решении конфликта на востоке Украины.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что без согласия ДНР и ЛНР ввести в Донбасс миротворцев не получится. Об этом, в том числе, говорил спецпредставитель США.

Реакция Госдумы

"Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", — написал Пушков.

Замглавы комиета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что призыв Волкера означает попытку пересмотреть Минские договоренности.

"Насильственные меры никогда не сработают, поэтому нужно садиться за стол переговоров. А стол переговоров — это выполнение Минских соглашений, которые Украина даже не собиралась соблюдать", — отметил депутат.

Заявление Волкера

Ранее спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) надо расформировать для выполнения Минских соглашений.

По его словам, для обеих республик нет места в украинском конституционном устройстве: "Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины…", — подытожил политик.

Он также отметил, что территории ДНР и ЛНР отойдут под управление Киева, когда там в течение полугода после размещения миротворческой миссии пройдут местные выборы.