Совфед отреагировал на призыв Волкера "ликвидировать" ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о "ликвидации" ДНР и ЛНР.
"Ни в какие рамки"
При этом политик отметил, что ни Волкер, ни американская сторона в целом не являются "объективным и беспристрастным посредником" в решении конфликта на востоке Украины.
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что без согласия ДНР и ЛНР ввести в Донбасс миротворцев не получится. Об этом, в том числе, говорил спецпредставитель США.
Реакция Госдумы
Замглавы комиета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что призыв Волкера означает попытку пересмотреть Минские договоренности.
"Насильственные меры никогда не сработают, поэтому нужно садиться за стол переговоров. А стол переговоров — это выполнение Минских соглашений, которые Украина даже не собиралась соблюдать", — отметил депутат.
Заявление Волкера
По его словам, для обеих республик нет места в украинском конституционном устройстве: "Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины…", — подытожил политик.
Он также отметил, что территории ДНР и ЛНР отойдут под управление Киева, когда там в течение полугода после размещения миротворческой миссии пройдут местные выборы.