МИД Италии отказал Джабарову в наблюдении за выборами в рамках ПА ОБСЕ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. МИД Италии отказался выдать визу российскому сенатору Владимиру Джабарову, который в рамках ПА ОБСЕ должен был наблюдать за ходом парламентских выборов в стране.

"Итальянцы очень долго не отвечали на запрос о моем участии в качестве наблюдателя по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в итоге пришел отказ", — сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.

Он подчеркнул, что в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи, которая была принята в Тбилиси, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ членов ассамблеи, участвующих в любых официальных мероприятиях ПА ОБСЕ и другой парламентской деятельности.

"Однако МИД Италии испугался давления Евросоюза. Италия прислала соответствующую ноту в наше посольство в Риме", — отметил сенатор.

Он полагает, что теперь Россия "может оставить за собой право на ответные меры в отношении итальянских парламентариев в рамках ПА ОБСЕ".

Парламентарий выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией, отметив хорошее отношение в целом между российскими и итальянскими законодателями.

Подробнее о процедуре выборов в парламент Италии читайте в справке РИА Новости >>