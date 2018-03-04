Силовики разместили вооружения на территории детского лагеря, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Украинские силовики разместили тяжелое вооружение на территории детского лагеря в районе населенного пункта Станица Луганская, сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов, подвергая тем самым опасности жизни мирных жителей.
"Кроме того, по нашим данным, личный состав 54 бригады ВСУ проводит укрепление позиций в районе населенного пункта Светлодарск", — заяил Марочко.
Он уточнил, что именно из этого района ВСУ периодически ведут провокационный огонь по позициям Народной милиции ЛНР.