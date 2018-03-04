В ДНР и ЛНР издали приказы о соблюдении "абсолютного перемирия" с 5 марта

ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках издали приказы о строгом соблюдении перемирия с 5 марта.

"Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего", — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что вечером в воскресенье во все подразделения, находящие на линии соприкосновения, будут направлены представители командования ДНР для контроля выполнения постановления.

"В случае нарушения приказа, на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности", — добавил Басурин.

С аналогичным заявлением выступил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. По его словам, приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство.

В среду контактная группа по Украине договорилась об очередном перемирии в Донбассе. Стороны конфликта обязуются не вести наступательных действий и разведывательных операций, запрещается ведение огня, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.