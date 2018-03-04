В ЛНР из-за плохой погоды обесточена насосная станция

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Елизаветинская насосная станция обесточена в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточена Елизаветинская насосная станция. С 20.00 3 марта была сокращена подача воды в города Антрацит и Красный Луч на 60%", — рассказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что такой режим водоснабжения будет сохранен до завершения ремонтно-восстановительных работ.