В ЛНР из-за плохой погоды обесточена насосная станция

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (37)

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Елизаветинская насосная станция обесточена в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточена Елизаветинская насосная станция. С 20.00 3 марта была сокращена подача воды в города Антрацит и Красный Луч на 60%", — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что такой режим водоснабжения будет сохранен до завершения ремонтно-восстановительных работ.