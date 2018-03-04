СДПГ согласилась создать правительство вместе с ХДС/ХСС во главе с Меркель

Дитмар Ниетан и Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии во время объявления результатов голосования за возможную коалицию между СДП и Христианско-демократическим союзом. 4 марта 2018

Дитмар Ниетан и Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии во время объявления результатов голосования за возможную коалицию между СДП и Христианско-демократическим союзом. 4 марта 2018

БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, заявили в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии (СДПГ), представляя итоги внутрипартийного вотума.

"Члены СДПГ со значительным большинством поддержали предложение правления партии. Теперь у нас есть ясность — СДПГ примет участие в будущем правительстве ФРГ. Это решение далось СДПГ непросто", — сказал бургомистр Гамбурга и, как ожидается, будущий вице-канцлер ФРГ и министр финансов Олаф Шольц, добавив, что "шесть министров назначит СДПГ, это будут трое мужчин и трое женщин, некоторые из них будут переназначены, а некоторые будут новичками".

"Мы займемся этим (вопросом о создании правительства — ред.) уже на этой неделе", — отметил Шольц.

Голосование шло несколько недель и завершилось в пятницу, в нем участвовали почти 463 тысячи человек. В субботу результаты были переданы для подсчета в штаб-квартиру СДПГ в Берлине.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.

Ранее съезд Христианско-демократического союза во главе с Меркель поддержал коалиционное соглашение.

Как заявил журналистам казначей СДПГ Дитмар Нитан, за коалиционное соглашение проголосовали 66% всех опрошенных членов, голосование которых было признано действительным.

Руководство СДПГ должно будет объявить до 12 марта, кто возглавит министерства — в коалиционном соглашении указано, что социал-демократы получили портфели МИД, минфина, министерства труда и социальных вопросов, минюста, министерства семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, а также министерства экологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

По данным агентства DPA, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц станет вице-канцлером и возглавит министерство финансов. На пост главы МИД обсуждаются кандидатуры действующего министра юстиции Хайко Мааса, действующего министра труда и социальных вопросов Катарины Барли и вице-президента бундестага Томаса Оппермана.