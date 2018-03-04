Конгрессмен раскритиковал Трампа за слова о пожизненном правлении

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член палаты представителей Конгресса США Ро Ханна раскритиковал президента Дональда Трампа, который восхитился инициативой китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту.

I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe — Ro Khanna (@RoKhanna) 4 марта 2018 г.

"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", — написал конгрессмен в Twitter.

"Председатель на всю жизнь"

На прошлой неделе Центральный комитет Коммунистической партии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР. На данный момент лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд.

Как сообщают СМИ, во время закрытой кампании по сбору средств в поддержку Республиканской партии во Флориде Трамп прокомментировал эту инициативу, назвал ее "потрясающей" и предположил "попробовать" нечто подобное и в США.

"Теперь он председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", — заявил Трамп.

Он также критически отозвался об американской политической системе.

"Я говорю вам, ребята, система коррумпирована. Я уже давно это говорю", — сказал президент.

По данным СМИ, на этой встрече много веселились и смеялись, поэтому заявление Трампа, скорее всего, было просто шуткой.