В Луганске ответили Курту Волкеру на предложение расформировать ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину и следствие, предлагая расформировать республики Донбасса.

"ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве", — заявил Мирошник РИА Новости.

По мнению представителя ЛНР, начинать переговоры о мирном разрешении конфликта нужно не с "расформирования", а с выстраивания диалога "с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением".

"Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения", — считает Мирошник.

Волкер ранее заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы.