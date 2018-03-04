В Луганске ответили Курту Волкеру на предложение расформировать ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину и следствие, предлагая расформировать республики Донбасса.
По мнению представителя ЛНР, начинать переговоры о мирном разрешении конфликта нужно не с "расформирования", а с выстраивания диалога "с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением".
"Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения", — считает Мирошник.
Волкер ранее заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы.