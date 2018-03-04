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Конфликт между Кореями не послужит ничьим интересам, заявили в Китае

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2511)
09:2104.03.2018
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© AP Photo / Lee Jin-manКарта Северной и Южной Кореи. Архивное фотоКарта Северной и Южной Кореи. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man

ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Китай намерен активизировать усилия по поиску дипломатического и политического решения проблемы Корейского полуострова, нестабильность или конфликт на полуострове не послужит ничьим интересам, заявил в воскресенье новый официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), бывший заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Есуй.

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© REUTERS / Kevin Lamarque
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"Позиция Китая по вопросу Корейского полуострова остается четкой и неизменной, мы привержены денуклеаризации полуострова, поддержанию мира и стабильности, а также поиску решения посредством диалога и консультаций. Нестабильность или конфликт на Корейском полуострове не послужит ничьим интересам", — сказал Чжан Есуй на пресс-конференции в преддверии открытия сессии ВСНП.

По его словам, "Китай продолжит поддерживать тесные контакты с различными сторонами и работать над предложением о "двойном замораживании", а также активизирует усилия для содействия переговорному процессу и по поиску политического и дипломатического решения проблемы Корейского полуострова".

Отвечая на вопрос о том, как Китай рассматривает контакты КНДР и Южной Кореи в последние несколько недель, он отметил, что "в последнее время Сеул и Пхеньян вступили в диалог и сотрудничали в вопросам, связанным с Олимпийскими играми в Пхёнчхане, в результате чего ситуация на Корейском полуострове демонстрирует улучшение". "Пекин приветствует такое положительное развитие ситуации и надеется, что все стороны смогут воспользоваться этой возможностью, чтобы сохранить достигнутое", — отметил представитель ВСНП.

Мужчина с нейтральный флагом Северной и Южной Кореи. 2003 год
© AFP 2018 / Choi Jae-Ku
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При этом Чжан Есуй подчеркнул, что основными игроками в проблеме Корейского полуострова остаются США и КНДР, поэтому Китай надеется, что "США и КНДР начнут диалог как можно скорее, мы также отметили, что в последнее время обе страны делали позитивные заявления".

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. Сессия ВСНП откроется утром 5 марта и завершится утром 20 марта, продлившись на 5 дней дольше обычного из-за довольно напряженной повестки дня. В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер Госсовета Китая, будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции страны. На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.

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