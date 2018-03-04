В Италии начались парламентские выборы

РИМ, 4 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Избирательные участки на всеобщих выборах открылись в Италии в воскресенье в 7 утра по местному времени (9.00 мск).

По сообщению МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыто более 61 тысячи участков. Одновременно с депутатами двух палат национального парламента жители двух важнейших областей страны — столичного Лацио и северной Ломбардии — выберут членов областных советов и региональных президентов.

Правом избрать депутатов (нижней) палаты обладают 46,6 миллиона итальянцев, достигших 18 лет. Избирать сенаторов могут итальянцы в возрасте от 25 лет — это 42,8 миллиона граждан.

Участки будут работать до 23 часов воскресенья (01.00 мск понедельника). Подсчет голосов стартует сразу после их закрытия и начнется с сената. Несмотря на то, что результаты первых exit-poll ожидаются после 11 вечера, первые официальные итоги последуют ближе к утру понедельника.

В условиях, когда ни одна из представленных в бюллетенях коалиций и партий рискует не набрать достаточного количества голосов для получения права сформировать кабинет министров (необходимы 40%), весомым может оказаться вклад той части избирателей, которая еще не определилась со своим предпочтениям. Их, по данным последних доступных опросов (на 16 февраля), в Италии насчитывалось до 30%.