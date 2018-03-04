В Китае заявили, что не стремятся к торговой войне с США

ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Китай остается сторонником взаимовыгодного сотрудничества с США в торгово-экономической сфере и не стремится к развязыванию торговой войны, однако Пекин не станет сидеть сложа руки, если Вашингтон предпримет действия, представляющие угрозу интересам КНР, заявил в воскресенье новый официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), бывший заместитель министра иностранных дел Чжан Есуй.
Он отметил, что "торгово-экономические отношения США и КНР взаимовыгодны, они достигли такого уровня, что за прошлый год товарооборот двух стран достиг цифры в 580 миллиардов долларов, естественно, что в такого рода отношениях присутствуют некоторые разногласия".
"На мой взгляд, торговые разногласия можно урегулирование взаимным открытием рынков, необходимо совместно работать над поиском решений, приемлемых для обеих сторон, посредством диалога и переговоров", — добавил он.
Чжан Есуй подчеркнул, что "у Китая и США есть намного больше общих интересов, нежели различий, сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран".
В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер Госсовета Китая, будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции страны. На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.