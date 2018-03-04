В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (31)

ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двух населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), по территории республики украинские силовики выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра. Также велся огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 177 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 239 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.