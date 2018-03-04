В Китае государственных руководителей изберут и назначат 17-19 марта

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Руководители государственных ведомств Китая, в том числе председатель и премьер Госсовета, будут избраны и назначены 17, 18 и 19 марта, сообщил официальный представитель высшего законодательного органа Китая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

"Во время пятой, шестой и седьмой пленарной сессии 17, 18 и 19 марта будут избраны и назначены чиновники государственных органов", — сообщил Чжан Есуй на пресс-конференции в преддверии открытия ежегодной сессии ВСНП.

Он также добавил, что после назначения руководителей будет проходить церемония конституционной присяги, впервые в ходе сессии ВСНП с момента принятия такой практики.

Ежегодная сессия ВСНП начнет работу утром 5 марта и завершит 20 марта.

ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер-министр Госсовета Китая, который сформирует новое правительство. Кроме того, в ходе сессии будут приняты поправки к конституции страны. ЦК КПК в конце февраля обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР — в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.