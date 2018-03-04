МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший советский полигон Яворов на западе Украины в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения солдат и офицеров ВСУ американскими специалистами и сейчас является одним из самых секретных мест в стране, пишет швейцарское издание Le Temps.

Отмечается, что на полигон приезжают военнослужащие и других стран, включая канадцев, британцев и литовцев.

Главной целью обучения, как утверждает Le Temps, является общее повышение квалификации личного состава украинской армии, что позволит им быстрее адаптироваться под стандарты НАТО и научиться лучше воевать.

За три года бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат, для которых построили казармы, столовые и спортивные залы.

Всего с 2015 года на полигоне прошли обучение около шесть тысяч украинских военнослужащих, пишет издание.

Ранее замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в Донбасс прибыла группа офицеров Пентагона для проверки готовности силовиков к наступлению. По его словам, американских офицеров сопровождали представители украинского Генштаба.