В конгрессе раскритиковали Трампа за желание править пожизненно

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член палаты представителей Ро Ханна раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал "потрясающей" инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту.

"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", — написал конгрессмен в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде назвал "потрясающей" идею о пожизненном правлении.

"Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин. — Прим. ред.) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", — заявил Трамп.

На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР; в настоящий момент по конституции лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд.