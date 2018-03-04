В конгрессе раскритиковали Трампа за желание править пожизненно

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член палаты представителей Ро Ханна раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал "потрясающей" инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту.
"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", — написал конгрессмен в своем Twitter.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде назвал "потрясающей" идею о пожизненном правлении.
На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР; в настоящий момент по конституции лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд.