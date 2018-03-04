Китайские законодатели проголосуют за поправки к конституции 11 марта

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Депутаты высшего законодательного органа Китая проголосуют 11 марта за поправки к конституции, одна из которых предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР, сообщил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй.

"Во время третьего пленарного заседания во второй половине дня 11 марта депутаты проголосуют за проект поправок к конституции", — сообщил Чжан Есуй на пресс-конференции в воскресенье.

Ежегодная сессия ВСНП начнет работу утром 5 марта и завершит 20 марта.

ВСНП 2018 года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер-министр Китая, будут сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции. На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.

Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.