Пушков прокомментировал призыв Волкера к ликвидации ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил после призыва спецпредставителя США по Украине Курта Волкера расформировать ДНР и ЛНР, что без их согласия в Донбасс не ввести миротворцев.

"Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", — написал Пушков в Twitter.

Волкер ранее заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы для выполнения минских соглашений. Он также выразил мнение, что ввод миротворцев на территорию Донбасса поможет воплотить в жизнь эти договоренности.

"Не существует места для них (ДНР и ЛНР — ред.) в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы", — сказал Волкер, отметив, что путь для урегулирования конфликта на востоке Украины прописан в минских соглашениях.