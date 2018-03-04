Источник: хуситы освободили 69 сторонников экс-президента Йемена

САНА, 4 мар — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" освободили в субботу после трех месяцев плена 69 военных сторонников убитого в декабре экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Салех был убит в декабре минувшего года в перестрелке с хуситами — своими недавними союзниками. Она произошла на фоне конфликта, вспыхнувшего между лояльными экс-президенту военными и повстанцами в контролируемой ими столице Йемена Сане.

Источник сообщил, что хуситы "освободили в субботу 69 военных, среди них офицеры высокого ранга республиканской гвардии и спецслужб".

В январе высокопоставленный источник в партии Салеха Всеобщий народный конгресс сообщил РИА Новости о соглашении между хуситами и сторонниками Салеха, которое призвано открыть "новую страницу" в партнерстве недавних союзников после их декабрьского конфликта. По этому договору хуситы обязались отпустить на свободу удерживаемых ими сторонников Салеха, за исключением нескольких его родственников.

Незадолго до своей гибели Салех заявил о разрыве партнерства с хуситами, с которыми сотрудничал в войне против действующих властей страны, продолжающейся с 2014 года.