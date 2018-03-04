Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны быть расформированы для выполнения минских соглашений, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер во время выступления в Hudson Institute.

"Не существует места для них (ДНР и ЛНР — ред.) в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы", — сказал Волкер.

Он отметил, что путь для урегулирования конфликта на востоке Украины прописан в минских соглашениях, и выразил надежду, что ввод миротворцев на территорию Донбасса поможет воплотить в жизнь эти договоренности. По мнению Волкера, после размещения в регионе миротворческого контингента местные выборы можно будет организовать в течение полугода, после чего территории ДНР и ЛНР отойдут под управление Киева.

При этом спецпредставитель госдепа отметил низкий уровень доверия населения Донбасса к официальному Киеву. Волкер подчеркнул, что украинским властям предстоит большая работа по восстановлению отношений с жителями самопровозглашенных республик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.