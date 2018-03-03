Трамп, Меркель и Макрон обсудили послание Путина

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили заявление Владимира Путина о ядерном оружии, озвученном во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Трамп провел отдельные переговоры с лидерами Франции и Германии.
"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия", — сообщили в резиденции американского президента.
В Белом доме отметили, что, по мнению глав государств, слова Путина "отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом".
Реакция Госдумы
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал "обеспокоенность" западных лидеров речью российского президента.
"Они немного неправильно истолковали сигнал, который им отправил глава государства в своем послании", — заявил Морозов в интервью RT.
Как отметил политик, в послании Путина речь идет "не столько о наращивании конфронтации или какой-то возможной агрессии".
Послание российского лидера является ответом на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, который произошел в 2002 году, считает парламентарий.
Послание Путина
В послании Федеральному Собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.
Кроме того, Путин рассказал о создании принципиально нового типа вооружения — крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В конце прошлого года успешно прошел пуск этого стратегического комплекса.
Президент также представил подводный ядерный беспилотник, способный передвигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.