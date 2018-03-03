Украинская полиция объяснила жесткий разгон "МихоМайдана"

Полицейские задерживают протестующих в палаточном городке у Верховной Рады в Киеве. 3 марта 2018

Полицейские задерживают протестующих в палаточном городке у Верховной Рады в Киеве. 3 марта 2018

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики прокомментировали разгон активистов во время демонтажа палаточного городка у здания Верховной рады.

В лагере активистов были найдены боевые гранаты и "другие опасные вещи", а сами митингующие "пытались помешать процессуальным действиям" и оказывали открытое сопротивление полицейским, заявил "Вестям" советник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"Поэтому реакция и поведение правоохранителей уместна и соответствует и европейским практикам, и вообще ситуации на месте событий", — пояснил Форостяк.

По его словам, некоторых активистов поставили на колени потому, "что лежа их удерживать было бы опасно для их здоровья, учитывая низкие температуры и снег". Представитель Нацполиции также добавил, что протестующим разрешалось пользоваться средствами мобильной связи и курить.

Прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время зачистки палаточного городка сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По данным МВД Украины, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих. Задержаны 111 активистов.