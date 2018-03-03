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В мире

Нетаньяху назвал угрозу Ирана главной темой переговоров с Трампом

22:0103.03.2018
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© AP Photo / Sven HoppeПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AP Photo / Sven Hoppe

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал главной темой предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом угрозу региональной экспансии Ирана и его ядерной программы.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В субботу вечером Нетаньяху отправляется в Вашингтон, где собирается во второй раз с начала года встретиться с Трампом и выступить на ежегодной конференции ведущего произральского лобби AIPAC.

"Я буду говорить с президентом прежде всего об Иране… Мы обсудим агрессию Ирана в нашем регионе в целом и особенно в контексте его ядерной программы. Также на встрече с президентом речь пойдет о мирном процессе (с палестинцами — ред.). Эти вопросы исключительно важны для Израиля и безопасности всего мира", — сказал Нетаньяху перед отлетом.

Он поддерживает Трампа в намерении ужесточить ядерную сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка "великих держав". Если договориться с партнерами о коллективных действиях не удастся, президент США угрожает вывести Соединенные Штаты из договоренностей, которые считаются одним из самых заметных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Израиль обвиняет Иран, помимо стремления к обладанию ядерным оружием, в реализации планов региональной экспансии, включая создание враждебного военного плацдарма в Сирии. Израильтяне обещают не допустить появления иранских сил на своих северных границах.

На встрече в Белом доме Нетаньяху обещает поблагодарить Трампа за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который в конце прошлого года американский лидер признал столицей Израиля. Переезд посольства ожидается 14 мая — в день 70-летия образования еврейского государства.

Трамп с первых дней президентства разрабатывает план урегулирования палестино-израильского конфликта и призывает обе стороны быть готовыми к непростым взаимным уступкам. Израиль обещает сотрудничать с его мирными инициативами, а палестинцы отказались от посреднических услуг США, оскорбившись тем, что в Белом доме проигнорировали их претензии на восточную часть Иерусалима.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Ф. Быченков
Израиль с США - главная угроза миру на Ближнем Востоке.
22:10
03.03.2018
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Андрей Мартынов
Кого-то ещё интересует судьба евреев, кроме самих евреев и примкнувшего к ним Трампа с Кушнером запазухой, можно подумать.
22:21
03.03.2018
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