Министр обороны Украины раскрыл численность ВСУ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В ВСУ числятся более 250 тысяч человек, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году — уже 255 тысяч человек", — цитирует Полторака официальный сайт министерства обороны Украины.

Глава оборонного ведомства Украины также заявил, что в районе боевых действий в Донбассе воюют исключительно контрактники, в 2016-2017 годах по контракту было набрано 110 тысяч военнослужащих.

Кроме того, для ВСУ подготовлен резерв численностью в 150 тысяч человек, имеющих опыт боевых действий, подчеркнул Полторак.