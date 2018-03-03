Трамп пригрозил Евросоюзу налогом на автомобили‍

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте.

"Если Евросоюз хочет и дальше повышать уже массивные пошлины и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются в США. Они делают невозможной продажу наших авто (и других товаров) там. Огромный торговый дисбаланс", — написал Трамп в в Twitter

В декабре Трамп подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой — снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций в американскую экономику — многие предприятия из-за выскоих налогов вкладывали деньги в зарубежные рынки. Американский лидер также объявил о ввозных пошлинах на сталь в размере 25% и на алюминий — 10%.

В Еврокомиссии выразили сожаление по поводу пошлин на импорт стали из ЕС. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель отреагирует "твердо и соразмерно" для защиты своих интересов.