"Невеста Сатаны": в Великобритании оценили новое оружие России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для российской системы гиперзвукового оружия "Авангард".

В четверг в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе системы "Авангард". Она способна лететь в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее абсолютно неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

По мнению журналиста Metro, новые образцы российского оружия "представляют собой крупный технологический прорыв, который может резко усилить военные возможности России, укрепить ее положение на международной арене и спровоцировать новую гонку вооружений".

"Мы хотели бы предложить свое название для неостановимого "Авангарда" — "Невеста Сатаны", — пишет Metro.

Само выступление Путина журналист назвал "пугающим". Предложение президента россиянам самим выбрать название для нового оружия было проявлением черного юмора, считает он.