В Риге защитники русских школ намерены провести акцию протеста

РИГА, 3 мар — РИА Новости. Защитники русских школ Латвии в субботу, 10 марта намерены провести очередную акцию протеста — они планируют пройти шествием от посольства Франции до представительства ЕС в Риге, чтобы привлечь внимание европейских государств и организаций к проблеме перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

Об этом сообщили РИА Новости в Штабе защиты русских школ, который занимается организацией мероприятия.

В республике проходят митинги и шествия против перевода школ на латышский языка обучения, в которых принимают участие тысячи жителей. В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

"Следующая акция в защиту русских школ — через неделю, в субботу, 10 марта. Мы пойдем маршем от посольства Франции на бульваре Райниса до представительства ЕС на бульваре Аспазияс. Сбор участников — на площадке за памятником Свободы. Время начала акции — 12.00 (13.00 мск). Задача — через СМИ донести до властей крупнейших стран ЕС — Германии и Франции, а также центральных властей Евросоюза простую и достойную идею: русские Латвии, национальные меньшинства нашей страны полны решимости защитить образование на родном языке. Русским школам быть!", — сообщили в штабе.

Там также считают, что правительство откажется от своей идеи реформировать русские школы, если на улицы выйдут тысячи протестующих.

"Урок Розенштрассе говорит нам, что не надо преувеличивать силу правящих. Наше будущее всегда в наших руках. Если на улицы с мирным протестом выйдут не две тысячи, а десятки и сотни тысяч несогласных, власть дрогнет и отступит. И есть уже первые признаки этого", — сообщили в штабе.

Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.