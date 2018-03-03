В Бразилии уборщица отбилась от грабителя с помощью ведра воды

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии.

В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.

На ролике видно, как в магазин заходит мужчина и тут же направляет пистолет на обеих служащих. Одна из женщин окатила грабителя водой из ведра, после чего тот выбежал из заведения.

Пользователей YouTube восхитил поступок сотрудницы магазина.

"Вау! Храбрая женщина", — написал Constantine Gom.

Orlando O выразил надежду на то, что "вода была горячей".

"Хотел бы я послушать, как он пересказал эту историю своим приятелям-"гангстерам", — говорится в комментарии braveheartbob.