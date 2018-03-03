Пострадавший при взрыве в Донецке находится в состоянии средней тяжести

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Состояние пострадавшего в результате взрыва в центре Донецка расценивается врачами как средней тяжести, заявил журналистам сотрудник медперсонала больницы.
Ранее сообщалось о взрыве в центре Донецка. Глава районной администрации заявил журналистам об одном пострадавшем в результате инцидента.
"Сегодня к нам был доставлен мужчина, пострадавший от взрыва. Его состояние расценивается как средней тяжести. Он в сознании. У него травма кисти и осколочные повреждения туловища", — заявил представитель лечебного учреждения.