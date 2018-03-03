В Пакистане завершились выборы в Сенат

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар — РИА Новости. Выборы в верхнюю палату федерального парламента Пакистана — Сенат — завершены, результаты голосования будут оглашены в ближайшее время, сообщает телеканал Geo TV.

Голосование проходило с 09.00 по местному времени (07.00 мск) до 16.00 (14.00 мск) субботы. Борьбу за места в Сенате ведут 135 кандидатов от четырех провинций, Территории племен федерального управления и Исламабада. Из 135 кандидатов 20 представляют левоцентристскую Пакистанскую народную партию (PPP), 14 — оппозиционное Движение Муттахида Кауми (MQM), 13 — Движение за справедливость "Техрик-е-Инсаф".

Из 65 независимых претендентов 23 изначально были выдвинуты правящей Пакистанской мусульманской лигой Наваз (ПМЛ-Н — названа по имени ее основателя Мухаммада Наваза Шарифа). Однако, в соответствии с решением Верховного суда, им было запрещено участвовать в выборах от своей партии.

Сенат Пакистана традиционно избирается на шестилетний срок депутатами Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) страны, а также местных законодательных собраний всех четырех провинций. Всего Сенат состоит из 104 членов, у половины из которых к 11 марта закончится срок полномочий. Оставшиеся 52 будут исполнять свои обязанности до 2021 года.

В соответствии с действующим законодательством, верхняя палата федерального парламента обновляется раз в три года. При этом каждая из четырех провинций — Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб и Синд — имеет по 23 места, еще восемь имеет Территория племен федерального управления, четыре — Исламабад как самостоятельный субъект.