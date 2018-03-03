Саакашвили объявил о проведении всеукраинского марша

Сторонник Михаила Саакашвили в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

Сторонник Михаила Саакашвили в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский марш. Поводом для акции он назвал разгон палаточного городка у стен Верховной рады.

"Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", — написал Саакашвили в Facebook.

Сегодня утром в лагерь сторонников Саакашвили пришли полицейские, которые собирались провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление и завязали потасовку. В результате задержали более ста человек.

По данным МВД, в беспорядках пострадали семь силовиков, организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном.

Обыски в палаточном городке были связаны с расследованием двух уголовных дел о беспорядках — у Октябрьского дворца в декабре и у Рады 27 февраля. Силовики нашли девять гранат РГД-5, пять дымовых шашек и коктейли Молотова. После этого коммунальщики приступили к сносу палаток.

Самого Саакашвили украинские власти 12 февраля выдворили в Польшу, затем он переехал в Нидерланды. Действия Киева он назвал противозаконными и пообещал найти способ вернуться на Украину.