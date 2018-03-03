СМИ: гражданская гвардия Испании обвиняет полицию Каталонии в шпионаже

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обвиняет полицию Каталонии в шпионаже за сотрудниками гвардии и Национальной полиции во время референдума о независимости региона 1 октября, сообщает издание Mundo со ссылкой на доклад, представленный судебной полицией национальному суду Испании.

Согласно докладу, "одним из приоритетов" командиров каталонской полиции было "контролировать оперативную деятельность сотрудников Гражданской гвардии и Национальной полиции". Каталонские правоохранительные органы устраивали патрули рядом с полицейскими участками и местами размещения сил безопасности, находившихся в Каталонии в качестве усиления.

"Патрули, находящиеся внутри замаскированных коммерческих транспортных средств, использовались для наблюдения за силами безопасности и были особо заинтересованы в обнаружении представителей Национальной полиции и Гражданской гвардии в гражданской одежде", — приводит издание отрывок из доклада.

Согласно документу, судебная полиция предполагает, что слежка была установлена для того, чтобы заранее предупредить собравшихся на избирательных участках о прибытии правоохранителей.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. В тот же день сенат Испании утвердил возможность применения правительством страны 155-й статьи конституции. Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

Судебные дела возбуждены в отношении более 20 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.