Семь полицейских пострадали во время столкновений с митингующими у Рады

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Семь полицейских пострадали во время столкновений с митингующими у здания Верховной Рады в субботу утром, уточняет МВД Украины в сообщении на своем сайте.

По данным МВД Украины, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих). Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном.

"Во время проведения следственных действий и мер по освобождению проезда на улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли стычки. Результатом препятствования законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями различной степени тяжести: двое правоохранителей — легкого и пять – среднего. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", — говорится в сообщении МВД.

Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.