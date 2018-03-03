Силовики готовят новые подразделения для отправки в Донбасс, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (28)

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинское командование готовит новые подразделения силовиков для отправки в Донбасс, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинское командование усиливает группировку в зоне так называемой АТО. В связи с этим с 28 февраля на территории Международного центра миротворчества и безопасности ВС Украины, расположенного в населенном пункте Старичи Львовской области, под руководством иностранных инструкторов начато боевое слаживание подразделений 14-й бригады ВСУ", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, занятия проводятся с уклоном на ведение боевых действий в условиях города.

"После проведения мероприятий слаживания планируется отправка данного подразделения на Донбасс в зону ответственности ОТГ (оперативно-тактической группировки — рег.) "Луганск", — пояснил представитель оборонного ведомства республики.