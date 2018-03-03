Американский эксперт сравнил Cу-57 c аналогами из США и Китая

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американский военный эксперт, научный сотрудник при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман в интервью порталу Business Insider сравнил российский истребитель Су-57 с аналогичными самолетами США и Китая.

Кофман отметил, что Су-57 по малозаметности превосходит истребители четвертого поколения, однако уступает в этом F-22 и F-35. При этом, по словам эксперта, цена российской боевой машины значительно ниже, чем у американских самолетов.

Среди других достоинств Су-57 эксперт выделил летные качества.

"В плане маневренности российские самолеты всегда показывают очень хорошие результаты", — подчеркнул Кофман.

Прямым конкурентом Су-57 американский эксперт назвал новый китайский истребитель пятого поколения J-20. По мнению Кофмана, несмотря на ряд достоинств, J-20 уступает СУ-57, поскольку двигатели китайской машины — это варианты более старых российских.

Кроме того, ученый усомнился в малозаметности китайского J-20 из-за его больших размеров и особенностей конструкции.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, оснащенный новейшим комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена в Воздушно-космические силы в 2019 году.