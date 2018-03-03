Система ПРО США состоит из более 400 противоракет, сообщил источник

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сегодня США имеют более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему противоракетной обороны (ПРО), сообщил военно-дипломатический источник.

"Сегодня США развернуты более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", — сказал он.

Как отметил источник, сегодня в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами "Standart-3" вооружены корабли УРО (ПРО) ВМС США, находящиеся в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании. 24 противоракеты "Standart-3" несут боевое дежурство в Румынии.

Он сообщил, что к этому добавляется более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях "THAAD".