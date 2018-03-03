Полиция Словакии отпустила задержанных после убийства журналиста итальянцев

ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Словацкая полиция в ночь на субботу отпустила шесть из семи задержанных после убийства журналиста Яна Куциака предпринимателей, являющихся выходцами из Италии, сообщил портал TVnoviny.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике. В связи с этим в четверг в Восточной Словакии были арестованы семь предпринимателей, являющихся выходцами из Италии.

"В ночь на субботу полиция выпустила на свободу по крайней мере шесть из семи ранее задержанных в связи с убийством журналиста Яна Куциака предпринимателей, являющихся выходцами из Италии. Среди них Себастьян Вадала, который после задержания жаловался на боль в груди, но не был госпитализирован после медицинского обследования", — говорится в сообщении.

Представители полиции пока никак не прокомментировали это сообщение.