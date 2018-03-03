Полиция Словакии отпустила задержанных после убийства журналиста итальянцев

ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Словацкая полиция в ночь на субботу отпустила шесть из семи задержанных после убийства журналиста Яна Куциака предпринимателей, являющихся выходцами из Италии, сообщил портал TVnoviny.
"В ночь на субботу полиция выпустила на свободу по крайней мере шесть из семи ранее задержанных в связи с убийством журналиста Яна Куциака предпринимателей, являющихся выходцами из Италии. Среди них Себастьян Вадала, который после задержания жаловался на боль в груди, но не был госпитализирован после медицинского обследования", — говорится в сообщении.
Представители полиции пока никак не прокомментировали это сообщение.