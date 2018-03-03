В ВСУ рассказали об исчезновении секретных военных документов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Командование украинских Воздушных сил подтвердило информацию об исчезновении секретных документов в одной из воинских частей, сообщает пресс-центр ведомства на Facebook.

"Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, — о потерянном документе с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование", — говорится в сообщении.

Как пишут украинские СМИ, потерянный документ — это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.

Пропажу секретной информации обнаружили во время общей проверки 7 февраля, сообщают "Вести". Позже суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ предоставить доступ к документации. Уголовное дело возбудили по статье "Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну".

По информации издания, под "одной из частей" в Виннице подразумевается само командование Воздушных сил Украины — именно в этом городе находится штаб ВСУ.