СМИ узнали о контактах семьи Трампа с Катаром накануне блокады Дохи

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Риелторская компания, которой владеет семья Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа, в апреле 2017 года предпринимала попытки заключить выгодную инвестиционную сделку с министерством финансов Катара, сообщает американское издание Intercept со ссылкой на два источника из финансовой сферы.

По данным источников, отец Джареда Кушнера Чарльз, управляющий компанией Kushner Companies, встречался с министром финансов Катара Али Шерифом аль-Эмади в середине апреля 2017 года, то есть "за несколько недель до блокады" Дохи. Во время встречи Чарльз Кушнер обратился к аль-Эмади с предложением профинансировать строительство по адресу Пятое авеню, 666 в Нью-Йорке.

Как сообщили источники издания, встреча проходила в отеле St. Regis Hotel в Нью-Йорке и длилась 30 минут, в ней приняли участие "советники обеих сторон".

Издание отмечает, что Кушнер-старший ранее уже получал инвестиции от катарских источников, однако информация о том, что Чарльз обратился за финансированием напрямую к министру финансов Катара, публикуется впервые.

Изданию не удалось получить комментарий главы секретариата катарского министра финансов Мохаммеда Хитме. Представитель Kushner Companies Кристин Тейлор заявила, что компания "не комментирует, с кем встречается Чарли". "Мы не ведем бизнес с какими-либо иностранными фондами", — подчеркнула она.

Информация о связях зятя президента США Дональда Трампа с представителями иностранных властей уже появлялась в прессе. Так, после сообщений о лишении Кушнера доступа к сверхсекретной информации газета Washington Post сообщала, что чиновники по меньшей мере из четырех стран в частном порядке обсуждали возможности "манипулирования" Кушнером, "воспользовавшись его сложными бизнес-договоренностями, финансовыми затруднениями и отсутствием опыта во внешней политике". По данным издания, речь шла о чиновниках из таких стран, как ОАЭ, Китай, Израиль и Мексика.