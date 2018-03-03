Порошенко записал Трампа в "проукраинскую коалицию"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко счел продление американских санкций против России свидетельством того, что США вступили в "проукраинскую коалицию". Соответствующий пост он опубликовал на свой странице на Facebook.

"Приветствую решение президента Трампа продлить санкции США в отношении России!" — написал украинский лидер. Он добавил, что этот шаг станет "сигналом агрессору".

"Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", — заявил Порошенко. В записи не уточняется, какое отношение проблемы Киева с газом имеют к американским ограничительным мерам.

Президент Украины сопроводил запись фотографией с шестиминутной встречи с Трампом, которая состоялась в июне прошлого года. Как отмечали западные СМИ, во время визита Порошенко не удостоился красной ковровой дорожки и "тихо прошел" в западное крыло Белого дома.

Ранее в администрации президента США сообщили, что действие указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на год.