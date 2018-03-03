Дефицит газа на Украине уже покрыт, заявил Порошенко

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодня ситуация с газом на Украине уже не критическая, идут поставки из Европы, дефицит газа уже покрыт.

"На сегодня ситуация с газом уже не критическая, у нас идут поставки газа из Европы, дефицит газа уже покрыт… Мы имеем достаточно газа в хранилища. Система уже стабилизирована", — сказал Порошенко в субботу, его транслировал телеканал "112 Украина" . Президент уточнил, что поставки газа увеличены из Польши, Словакии, Венгрии.

Порошенко также отметил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС. "Мы в полном объеме обеспечили транзит газа в страны Евросоюза", — сказал президент, отметив, что Украина не отбирала транзитный газ.

По его словам, Киев резко увеличил поступления газа из ЕС – до 29,4 миллиона кубов в сутки.

Также Порошенко заявил, что "Газпром" должен компенсировать убытки Украины за "газовый кризис", с карманов украинцев эти убытки взыскиваться не будут.

"На сегодняшний день мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением. Мы имеем достаточно газа в подземных хранилищах. Имеем и имели на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году", — подчеркнул он.

Представитель "Укртрансгаза", который был вместе с президентом, сообщил, что в ПХГ находятся около 10 миллиардов кубов газа. Порошенко отметил, что отбор газа из газовых хранилищ составляет 112,8-115 миллионов кубов в сутки. "Это максимальный объем, который мы изымали из подземных хранилищ", — сказал он.