Консультативный совет Китая рассмотрит поправки в конституцию

ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13 созыва, на которой делегаты рассмотрят поправки в конституцию, в том числе инициативу разрешить председателю занимать пост более двух сроков подряд.

Сессия открылась в субботу в Доме народных собраний в Пекине в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и всей политической верхушки страны.

Совет является главным совещательным органом при китайском руководстве, сессия проходит раз в год в начале марта вместе с сессией главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей, которая в этом году откроется 5 марта.

Участие в сессии, которая продлится до 15 марта, принимают 2158 представителей всех регионов страны, которые являются не только членами Компартии Китая, но и беспартийными лицами или членами других восьми политических партий. Быть избранным от своей провинции или района в качестве представителя на ВК НПКСК или ВСНП является большой честью, представители многочисленных народностей приезжают к Дому народных собраний в национальных костюмах, чтобы показать все разнообразие многонационального государства. Более половины представителей участвуют в сессии впервые.

В ходе почти 10 дней заседаний участники ВК НПКСК рассмотрят и примут поправки к уставу органа, заслушают и обсудят рабочий доклад Постоянного комитета НПКСК, а также отчет о ходе работы по реализации предложений, вынесенным на сессии в прошлом году.

Ожидается, что устав совета будет пересмотрен с учетом новых идей, предложений и выводов, сделанных в ходе 19-го съезда КПК Китая в октябре прошлого года.

Помимо этого, участники сессии рассмотрят список кандидатов на руководящие посты в консультативном совете, после чего состоится голосование. Делегаты также рассмотрят предложенные КПК Китая поправки к конституции страны, среди которых исключение из текста пункта об ограничении двумя сроками подряд пребывание на посту председателя КНР.