КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Украинская полиция задержала 50 человек за беспорядки у Верховной рады, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".
"На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции", — сказал Крищенко.
Крищенко рассказал, что полицейские все же провели обыски в рамках расследования двух дел о беспорядках — у здания Рады 27 февраля и у Октябрьского дворца в прошлом году. Они обнаружили предметы, "похожие на гранаты", а также коктейли Молотова и заточенные палки.
Столкновения у парламента
У Верховной рады митингуют сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Палаточный городок они установили еще в октябре прошлого года. Среди требований протестующих — проведение масштабной политической реформы: принятие законов об ограничении депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде, а также импичмент президента.
Несколько раз митингующие вступали в противостояние с силовиками. В декабре они пытались штурмовать здание Октябрьского дворца, чтобы устроить там координационный штаб. Тогда пострадали 60 правоохранителей.
Стычка 27 февраля произошла из-за того, что обитатели палаточного городка подожгли шины. Полицейские попытались их потушить, завязалась потасовка, "начали ломать забор, полетели камни, взрывпакеты". В результате пострадали пострадали 14 полицейских.