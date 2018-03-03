Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Украинская полиция задержала 50 человек за беспорядки у Верховной рады, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, утром полицейские пришли в палаточный городок, организованный у стен парламента, чтобы провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление, подожгли шины и вступили в стычку с правоохранителями. В столкновениях пострадали десять человек.

"На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции", — сказал Крищенко.

Крищенко рассказал, что полицейские все же провели обыски в рамках расследования двух дел о беспорядках — у здания Рады 27 февраля и у Октябрьского дворца в прошлом году. Они обнаружили предметы, "похожие на гранаты", а также коктейли Молотова и заточенные палки.

Столкновения у парламента

У Верховной рады митингуют сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Палаточный городок они установили еще в октябре прошлого года. Среди требований протестующих — проведение масштабной политической реформы: принятие законов об ограничении депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде, а также импичмент президента.

Несколько раз митингующие вступали в противостояние с силовиками. В декабре они пытались штурмовать здание Октябрьского дворца, чтобы устроить там координационный штаб. Тогда пострадали 60 правоохранителей.

Стычка 27 февраля произошла из-за того, что обитатели палаточного городка подожгли шины. Полицейские попытались их потушить, завязалась потасовка, "начали ломать забор, полетели камни, взрывпакеты". В результате пострадали пострадали 14 полицейских.