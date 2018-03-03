Портал в другой мир: оптическая иллюзия с iPhone X взбудоражила соцсети

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают новую оптическую иллюзию, созданную с помощью iPhone X. Видео с необычным эффектом опубликовал разработчик Питер Норрби в Twitter.

"Никакой пост-обработки", — отметил автор ролика.

portable hole!? 🙀

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no post effects, all in-camera. full write-up with source code coming soon pic.twitter.com/At0fzTQ8s9 — ΛLGΘMΨSΓIC (@algomystic) 26 февраля 2018 г.

На записи показан смартфон, экран которого превратился в "бездонную дыру". Пользователи соцстей отметили, что изображение не только объемно, но и меняется в зависимости от положения устройства.

"Он открывает портал в другой мир!" — отметил @GladstarGTSchl.

Некоторые пользователи предположили, что новое приложение использует технологию дополненной реальности и следит за движением головы, которое фиксируется при помощи Face ID.