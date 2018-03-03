Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мичиганском университете

Сотрудники полиции на месте стрельбы в Центральном Мичиганском университете, США. 2 марта 2018

Сотрудники полиции на месте стрельбы в Центральном Мичиганском университете, США. 2 марта 2018

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Центральном Мичиганском университете, сообщается на сайте учебного заведения.

"Подозреваемого заметили в поезде, проходящем через северную часть кампуса незадолго до полуночи. Сотрудники правоохранительных органов арестовали его без происшествий", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в Центральном Мичиганском университете, расположенном в городке Маунт Плезант, стали два человека. Как выяснилось, 19-летний афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис — младший застрелил собственных родителей.