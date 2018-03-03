В США рассказали о собаках, ставших ненужными после миссии в Афганистане

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Многие служебные собаки, которых армия США использовала для поиска взрывчатых веществ во время операций в Афганистане, после окончания службы оказались без внимания и хозяев и столкнулись с плохим обращением, сообщается в докладе Управления генерального инспектора Министерства обороны США.
"Армия отбирала и обучала солдат, прикрепленных к подразделениям, как временных хозяев таких собак только на время операции", — отмечается в докладе.
Еще 13 собак были взяты на попечение американской частной компанией, которая планировала обучить их для службы у ветеранов. Тем не менее, как выясняется в докладе, компания в итоге отдала псов в питомник, не предоставив денег на их содержание. Отмечается, что армия "не осуществила должную проверку лиц и организаций, которые брали к себе собак".