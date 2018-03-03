В ДНР сообщили о 12 обстрелах со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории было выпущено 40 мин, при обстрелах применялись гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Донецкое направление: минометы 120 мм – 23 мины, 82 мм – девять мин… Мариупольское направление: минометы 120 мм – восемь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 239 единиц", — сказал представитель СЦКК.
Ранее контактная группа по Украине приняла заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта.
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