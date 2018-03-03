В ДНР сообщили о 12 обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (23)

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории было выпущено 40 мин, при обстрелах применялись гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Донецкое направление: минометы 120 мм – 23 мины, 82 мм – девять мин… Мариупольское направление: минометы 120 мм – восемь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 239 единиц", — сказал представитель СЦКК.

Ранее контактная группа по Украине приняла заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>