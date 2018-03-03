Россия направит в Йемен новую партию гуманитарной помощи

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Россия планирует отправить в Йемен очередной груз гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью эфиопской газете "Репортер".

По словам министра, в РФ внимательно следят за развитием военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене.

"Серьезно обеспокоены тем, что в результате продолжающихся в этой стране боевых действий имеется большое число убитых и раненых, значительная часть объектов гражданской инфраструктуры, включая медучреждения, разрушена или выведена из строя. По-прежнему исходим из того, что положить конец затяжному внутрийеменскому конфликту с участием "арабской коалиции" возможно исключительно через диалог, обоюдный учет интересов всех политических сил Йемена", — сообщил он.

При этом, указал министр, надо быть готовыми к тому, что в одночасье восстановить национальное согласие в Йемене вряд ли удастся.

"Слишком много накопилось у противостоящих там сторон претензий друг к другу, причем отнюдь не всегда необоснованных. Подобное положение дел обусловливает неготовность йеменских фракций вернуться к конструктивному обсуждению путей преодоления данных противоречий, что является на сегодня, по сути, основной проблемой в контексте урегулирования кризиса в этой стране. Это, впрочем, не должно стать поводом к тому, чтобы "опустить руки" на данном направлении", — сообщил он.

Лавров полагает, что международное сообщество, в первую очередь ООН, должно продолжать побуждать йеменских протагонистов отказаться от насилия и сесть за стол переговоров.

"Со своей стороны намерены продолжать вносить вклад в такую работу. Занимаемся этим с момента начала внутрийеменского конфликта, регулярно общаясь со всеми, от кого зависит перевод обстановки в Йемене в мирное русло. Одновременно предпринимаем практические шаги по оказанию гуманитарного содействия страдающему населению Йемена. Думаем в настоящее время над тем, чтобы направить туда очередной груз нашей гумпомощи", — сообщил Лавров.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.